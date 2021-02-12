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Экономика

«Титан-Полимер» принимает поздравления в честь трехлетия с момента создания

15.02.2021 18:26|ПсковКомментариев: 0

Псковский завод «Титан-Полимер» отмечает три года со дня создания: 14 февраля 2018 года в группе компаний «Титан» появилось отдельное предприятие, на котором планируется выпускать биаксиально-ориентированные БОПЭТ-пленки и полиэстер (ПЭТ-гранулы).

В адрес предприятия поступило множество поздравлений от представителей органов власти, руководителей бизнес-объединений и партнеров.

Так, и. о. генерального директора ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев в своем поздравлении выразил уверенность, совместная сплоченная работа особой экономической зоны и ее якорного резидента неминуемо приведет к успеху и позволит поднять промышленность Псковской области на более высокий новый уровень.

«С момента, как вы стали резидентом, произошло много знаковых событий, и проведена колоссальная работа по созданию такого масштабного предприятия как «Титан-Полимер». Под вашим чутким руководством и с помощью профессиональной команды ваш проект находится на финишной прямой и на данный момент уже вносит существенный вклад в развитие экономики региона, давая толчок для развития малого и среднего бизнеса, используя при этом местные ресурсы», - обратился Антон Яковлев к коллективу якорного резидента.

Он пожелал псковскому заводу «Титан-Полимер» успешного запуска, процветания, роста, а коллективу предприятия крепкого здоровья и успехов.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин отметил, что команда «Титан-Полимера» показывает исключительно эффективную работу. «Отрадно понимать, что вашими усилиями создается не просто новое предприятие и реализуется огромный большой проект, но создается целая отрасль на долгие годы, которая обеспечит эффективную работу экономики Псковской области в целом. Ваша деятельность, может быть, даже до конца сегодня всеми не осознаваемая, создает действительно очень серьезную основу для изменения структуры экономики Псковской области, и тот человек или те люди, которые принимали эти решения, безусловно, знали, что успех будет», - подчеркнул он в своем поздравлении.

Коллективу завода Вячеслав Федюнин пожелал достичь всех поставленных целей и скорейшего открытия предприятия.

Глава Псковского района Наталья Федорова в свою очередь отметила, что три года кажется любому человеку небольшим периодом, но для деятельности предприятия – это значимый отрезок. Она обратила внимание, что у проекта было непростое начало, осложненное на первоначальном этапе недопониманием и даже неприятием.  «Но вы прошли этот этап, я считаю, что с достоинством и действительно смогли показать все приоритеты развития данного направления. На территории Псковского района впервые осуществляется такое масштабное строительство и мы, проходя этот совместный путь, тоже понимаем насколько это важно, потому что это новые рабочие места, заработная плата, социальные гарантии», - добавила глава муниципалитета.

Наталья Федорова отдельно остановилась на социальном партнерстве завода «Титан-Полимер» с Псковским районов: это и поддержка детских садов, и школ, и планируемое строительство стадионов, и ремонты ФАПов и домов культуры.

«Если инвестор входит всерьез и надолго, это сразу чувствуется. Поэтому я хочу пожелать предприятию «Титан-Полимер» только развития, процветания, новых инвестиционных проектов, хорошего взаимного сотрудничества с населением района и области. Это масштабный проект не только для района, но и всей области, поэтому мы надеемся, что и в дальнейшем будут появляться такие предприятия, которые будут развивать территории и давать новый мощный толчок для их развития», - заключила глава Псковского района.

Глава Тямшанской волости Псковского района Александр Юхно присоединился к поздравлениям и заявил, что у «Титан-Полимера» есть все возможности для того, чтобы стать одним из флагманов производства современной продукции для многих отраслей нашей страны, а также отправной точкой развития сельской территории. «Данная работа по плечу только профессионалам высокого уровня», - добавил он.

Отдельно Александр Юхно поблагодарил «Титан-Полимер» за готовность оказывать поддержку социальной сфере Тямшайской волости. Так, по его словам, благодаря участию ООО «Титан-Полимер» и крепким партнерским отношениям выполнен ремонт в детском саду «Золотой петушок», благоустроена территория Тямшанской гимназии, в настоящее время идет подготовка документации на ремонт медпункта и культурно-досугового центра в Тямше.

«Желаем всему коллективу ООО «Титан-Полимер» хороших результатов в реализации поставленных задач, стабильной и успешной работы, тесного сотрудничества, крепких партнерских отношений, здоровья всем, благополучия и достатка», - заключил Александр Юхно.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев также заявил, что за три года «Титан-Полимер» уже смог себя показать и проявить.

«За это время сделано уже достаточно много. Близится к завершению первый этап реализации большого проекта в особой экономической зоне «Моглино». Несмотря на трудный прошлый год, компания справилась с поставленными задачами и поэтому от всей души хочется поздравить руководство и сотрудников компании с этим первым значимым успехом, пожелать всего хорошего и в дальнейшем, с тем, чтобы проект был реализован полностью, и, конечно, приносил только положительное для жителей и для экономики нашего региона», - добавил руководитель комитета.

Андрей Михеев пожелал коллективу предприятия реализовать все мечты и планы, несмотря на непростое с эпидемической точки зрения время.

К поздравлениям присоединился региональный координатор проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев, который подчеркнул, что «Титан-Полимер» реализует проект, имеющий большую значимость для региональной и отечественной экономики в целом.

«Я искренне хочу пожелать развития, стабильности, финансового благополучия, чтобы все поставленные цели и задачи были выполнены в срок. Мы рады нашему сотрудничеству и верим, что оно и далее будет плодотворным, конструктивным и долгосрочным. Пусть для вас будут открыты все перспективы, пусть у вас хватает сил, возможностей и ресурсов для громких побед и успехов», - пожелал он.

Видеопоздравление в адрес предприятие прислала также Тямшанская гимназия, которая поблагодарила социальных спонсоров за помощь в обустройстве прогулочной площадки и за подарки в день открытия группы.

 

 

Коллектив гимназии пожелал «Титан-Полимеру» только прибыльной, продуктивной работы. «Пусть ваше предприятие расширяет свои горизонты, становится крепче год от года, процветает и преуспевает. Желаем новых идей, креативности, свежих сил, энергии и продвижения. Пусть ваш коллектив всегда будет дружелюбным, сплоченным и непобедимым для конкурентов», - говорится в поздравлении учебного заведения.

А псковская областная организация Всероссийского общества инвалидов поблагодарила «Титан-Полимер» за помощь людям с инвалидностью. «За то, что вы не остаетесь равнодушными и оказывать помощь людям с инвалидностью хочется искренне пожелать вам успехов и дальнейшего процветания. Пускай все у вас будет хорошо, а вместе мы сможем еще намного больше», - подчеркнули в ВОИ.

 

 

Напомним, в настоящее время в особой экономической зоне «Моглино» реализуется первая очередь проекта «Титан-Полимер» - строительство завода по производству БОПЭТ-пленок. Запуск производства БОПЭТ-пленок планируется в 3-м квартале 2021 года.

Сейчас на предприятии активно ведется набор персонала на ключевые позиции.

Теги: #Моглино #ОЭЗ #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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