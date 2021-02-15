Экономика

В России предложили поднять цены на колбасу

Мясопереработчики просят торговые сети повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10-15%, аргументируя свой запрос подорожанием свинины и мяса курицы. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей ритейлеров.

В настоящее время стоимость тушки бройлера первой категории составляет 138 рублей за килограмм, в то время как годом ранее цена составляла 92 рубля. Килограмм свинины на кости стоит около 138 рублей против 119 рублей в феврале 2020 года, рассказал один из крупных переработчиков мяса.

В Минсельхозе отмечают, что из-за перенасыщения рынка в начале года цены на свинину и мясо птицы упали, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет.