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Экономика

Нинель Салагаева поздравила псковский завод «Титан-Полимер» с днем рождения

16.02.2021 08:37|ПсковКомментариев: 0

Вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева поздравила руководство и сотрудников псковского завода «Титан-Полимер» с 3-летием создания предприятия.

«Запуск завода «Титан-Полимер» — это важный шаг в социально-экономическом развитии региона. Предприятие даст импульс формированию промышленной кооперации в Псковской области и станет базой для формирования кластера из предприятий, которые будут использовать продукцию завода – БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы – в качестве сырья для своего производства. Будут решены проблемы импортозамещения большого ассортимента востребованной продукции, которая необходима всей стране», - подчеркнула заместитель губернатора в своем инстаграм-аккаунте.

Нинель Салагаева также отметила, что «из года в год команда предприятия подтверждает свою профессиональную репутацию и вносит значимый вклад в развитие нашего региона». «Желаю коллегам сил, терпения и неиссякаемой энергии для достижения новых вершин», - заключила она.

Напомним, предприятие по производству полимеров - псковский завод «Титан-Полимер» -было создано на территории ОЭЗ «Моглино» три года назад, в феврале 2018 года.

Теги: #Моглино #ОЭЗ #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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