Экономика

«Эхономика» с Денисом Мунштуковым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 февраля. Гость студии - генеральный директор завода «ЗЭТО» Денис Мунштуков.

Великолукский завод электротехнического оборудования - это один из крупнейших производителей оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой, добывающей и обрабатывающей промышленности, здесь делают электрооборудование для железных дорог, метрополитена, сельского хозяйства и городской инфраструктуры.



На заводе, история которого насчитывает не один десяток лет (а если быть более точным, свыше шести десятков лет), утверждают, что их многие конструктивные и технологические решения не имеют аналогов в мире, а по некоторым своим техническим параметрам оборудование даже превосходит зарубежные аналоги.



Сегодня ведущий программы Алексей Овчинников обсудил вместе со своим гостем ситуацию на предприятии в условиях коронакризиса и в электротехнической отрасли в целом, узнает, оправдал ли промышленный электротехнический кластер Псковской области надежды, которые на него возлагались, и поговорит о том, легко ли сегодня в России и в Псковской области в частности реализовывать серьезные инвестпроекты, такие как, например, технопарк «Электрополис».