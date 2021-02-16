Экономика

Завод «ЗЭТО» увеличил номенклатуру производимой продукции до 400 наименований

Завод «ЗЭТО» увеличил номенклатуру производимой продукции до 400 наименований. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор завода «ЗЭТО» Денис Мунштуков.

«Сегодня наше предприятие обладает широкими компетенциями в сфере производства электротехнического оборудования. Если обращаться к истории предприятия, на протяжении 60 лет завод был лидером производства. За все это время мы смогли увеличить номенклатуру производимой продукции до 400 наименований», - сказал гость студии, напомнив, что продукция завода пользовалась большим спросом на многих энергообъектах не только России, но и зарубежья. «Мы поставляли свою продукцию в более чем 30 стран. На некоторых энергообъектах других стран она эксплуатируется до сих пор», - подчеркнул Денис Мунштуков.

Непростые времена завод, как и многие производства страны, переживал в 90-е, но благодаря небезразличному отношению и грамотному подходу руководства предприятие удалось сохранить. «А как в то время относились к предприятиям, мы помним — их попросту продавали на металлолом, растаскивая уникальнейшее оборудование. На нашем заводе все компетенции и все рабочие места были сохранены», - отметил гость студии.

Переломным моментом для завода «ЗЭТО», по его словам, стали 2000-е годы. «Особенно 2007 год. В то время к нам пришел молодой амбициозный руководитель Александр Козловский, настоящий стратег. Он тонко чувствует конъюнктуру рынка, и мы тогда приняли непростое для себя решение (но видно, что оно было единственно верным) — утвердили стратегию развития газонаполненного оборудования, - рассказал Денис Мунштуков. - Оно более трудоемкое, более наукоемкое, работает под давлением и должно сохранять герметичность на протяжении всего срока службы».

Завод «ЗЭТО», по его словам, и сейчас уделяет большое внимание качеству продукции. «Чтоб предприятие устойчиво развивалось, нельзя останавливаться на достигнутом. У нас есть стратегия по расширению номенклатуры, освоению новых рынков сбыта, внедрению новых технологий и оборудования», - пояснил гендиректор завода.

В «новейшее время» завод вошел с большой номенклатурой нового элегазового оборудования. Удалось разработать и внедрить более 20 такой продукции. «Это серьезный шаг, потому что продукция очень сложная, нам пришлось переформатироваться на новый лад, и мы продолжаем работать в этом направлении», - сказал Денис Мунштуков, добавив, что подготовлен план техперевооружения, которому предприятие будет следовать в ближайшие годы.