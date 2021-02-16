Экономика

На восстановление помещений завода «ЗЭТО» после пожара потребуется не менее двух лет

На восстановление помещений завода «ЗЭТО», пострадавших из-за пожара, потребуется не менее двух лет. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор завода Денис Мунштуков.

«Инцидент произошел в конце ноября 2020 года. Ущерб от пожара существенный, но, благодаря высококвалифицированным действиям наших сотрудников, наличию системы пожарной сигнализации и средств пожаротушения, нам удалось вовремя обнаружить пожар, вовремя вызвать пожарные расчеты и не допустить большего ущерба», - подчеркнул гость студии, заметив, что была серьезная угроза, что пожар перекинется на другие производственные площадки, находящиеся под одной кровлей с цехом, где произошло возгорание.

«Благодаря грамотной работе руководителей и пожарных бригад (а их на заводе около 15), мы смогли своевременно организовать эвакуацию сотрудников из помещений, избежать жертв и пострадавших», - добавил Денис Мунштуков. Он также поблагодарил тех, кто протянул заводу руку помощи в этой непростой ситуации, в частности, завод «Реостат», который предоставил свои площади для временного размещения деталей завода «ЗЭТО».

«Это позволило нам немного оглянуться и понять, где мы можем разместить всю свою номенклатуру, и уже в течение недели мы понимали, где будем это делать. Сегодня нам такие услуги оказывает три предприятия. Мы уже наладили несколько небольших линий, а в марте планируем запустить еще одну гальваническую линию, которая полностью закроет потребность. А здание, пострадавшее от пожара, будем восстанавливать. Думаю, в течение двух лет мы сможем это сделать», - рассказал Денис Мунштуков.