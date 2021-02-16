Экономика

Предприятиям все еще нужна господдержка — Денис Мунштуков

В условиях коронавируса предприятиям все еще нужна господдержка. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор завода «ЗЭТО» Денис Мунштуков.

«На самом деле сейчас есть много механизмов господдержки предприятий, и мы, безусловно, многими пользуемся, работаем в этом направлении. В частности, у нас была возможность получить кредит по льготной ставке. Этот инструмент действительно работает. Он помог нам выстоять в прошлом году», - пояснил Денис Мунштуков, добавив, что завод будет продолжать пользоваться подобными мерами господдержки.

«Безусловно, господдержка предприятиям еще нужна, и мы видим направления, где ей можно воспользоваться», - заключил директор завода «ЗЭТО».