Экономика

Денис Мунштуков: Конкуренты «ЗЭТО» практически повержены, но нельзя почивать на лаврах

Генеральный директор завода «ЗЭТО» Денис Мунштуков высоко оценил уровень реализации программы импортозамещения на возглавляемом им предприятии.

«В условиях непростой геополитической обстановки и действия санкций все больше внимания уделяется энергетическому суверенитету России, и здесь важным фактором выступает программа импортозамещения. О ней начали говорить давно, но сегодня о ней не только говорят - многое сделано», - отметил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Наше предприятие полностью отвечает требованиям отечественного производителя. У нашего производства высокая локализация - 90%. Чтобы удержать позиции, у нас есть определенная программа и широкие компетенции в технологических процессах, достаточно большой парк современного оборудования. Также мы наработали большой опыт в разработке электротехнического оборудования. На предприятии трудятся более 200 конструкторов-технологов, которые и реализуют все задуманное», - пояснил Денис Мунштуков, добавив, что у завода есть много патентов, а качество продукции неоднократно отмечалось на международных выставках.

Гость студии также отметил, что в части реализации программы импортозамещения завод может «положить на лопатки» конкурентов. «Они практически повержены, но нельзя почивать на лаврах. Как только потеряешь бдительность, сразу найдутся те, кто захочет занять твою нишу. Надо всегда быть начеку, развиваться, строить планы на будущее и расширять номенклатуру продукции», - резюмировал Денис Мунштуков.