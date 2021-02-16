Экономика

Промышленный электрокластер региона открыт для новых участников — Денис Мунштуков

Промышленный электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор завода «ЗЭТО» Денис Мунштуков.

Он напомнил, что промышленный электротехнический кластер был образован в 2016 году. У истоков этой работы стоял депутат Госдумы, экс-руководитель завода Александр Козловский. «Кластер был сформирован в целях поддержки программы импортозамещения и вывода на рынок продукции, которую до недавнего времени могли предоставить только иностранные производители. За все время существования кластера у нас было реализовано три проекта», - рассказал гость студии, добавив, что в кластер входит 19 предприятий-участников, связанных кооперационными отношениями. Якорное предприятие кластера — завод «ЗЭТО», но другие предприятия тоже участвуют в производстве конечной продукции кластера, поставляя комплектующие детали.

«У нас разработано, выпущено на рынок и внедрено более 20 элегазовой продукции. Мы смогли значительно модернизировать свои производственные мощности, внедрили много новых технологий и высокопроизводительных инструментов. Участие в кластере позволило нам смело смотреть вперед, в будущее и значительно потеснить на этом рынке иностранных производителей», - добавил Денис Мунштуков.

У всех участников кластера есть стабильные заказы. Кроме того, каждый участник может выйти со своим проектом и реализовать его — главное, чтобы это изделие отвечало требованиям импортозамещения. «Потолка» с точки зрения количества участников кластера нет, поэтому завод «ЗЭТО» готов принимать новых участников, заключил директор завода.