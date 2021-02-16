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Экономика

Число резидентов технопарка «Электрополис» к 2024 году планируется довести до 10

16.02.2021 18:18|ПсковКомментариев: 0

Число резидентов технопарка «Электрополис» к 2024 году планируется довести до 10. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор завода «ЗЭТО» Денис Мунштуков.

«Технопарк "Электрополис" - достаточно молодое образование. Пока здесь шесть резидентов, якорный - завод "ЗЭТО". В перспективе, к 2024 году, планируется увеличить число резидентов до 10», - сказал он.

В настоящее время ведется работа по улучшению инфраструктуры технопарка, «чтобы резидентам было более интересно туда входить». «За два года мы построили новый современный центр обработки данных, который обеспечит своими мощностями большое число резидентов, в том числе в цифровом направлении. В конце марта будем сдавать в эксплуатацию новый производственный участок — цех площадью 4 тысячи кв. м, где резиденты тоже смогут размещать свои производства. Отремонтировали трехэтажное здание под технопарк. Там есть офисные помещения, интернет, телефонная связь, коворкинг-центр, конгресс-центр — все для того, чтобы резидентам было удобно работать и не приходилось искать офисное помещение по всему городу. Все находится в одном месте», - рассказал Денис Мунштуков.

Пандемия скорректировала планы по развитию технопарка, но гость студии с оптимизмом смотрит на перспективы его развития. «Будем заниматься развитием технопарка, чтобы резиденты заходили туда со своими идеями по разработке и изготовлению именно готовой продукции. Все площади и мощности для этого имеются. Мы сохранили все технические компетенции, оставшиеся с советских времен - от заготовки до сборки, а также наработали достаточно большой станочный парк», - заключил директор завода «ЗЭТО».

Теги: #ЗЭТО #технопарк #электрополис
Источник: Псковская Лента Новостей
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