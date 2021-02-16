Экономика

Производство электрооборудования в Псковской области снизилось на 40%

Промышленное производство в январе 2021 года выросло по сравнению с январем 2020 года на 0,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Позитивную динамику продемонстрировали электроэнергетика, обеспечение газом и паром, кондиционирование воздуха, а также водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 30% и 19,1% соответственно). В добыче полезных ископаемых показатели января 2021 года ниже аналогичного показателя прошлого года на 4,9%, в обрабатывающих производствах – на 5%.

Наибольшее сокращение в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года в обрабатывающих производствах зафиксировано в металлургическом производстве (в 2 раза) и в производстве электрического оборудования (на 40%).

В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года промышленное производство сократилось на 18%. В добыче полезных ископаемых уменьшение составило 39,2%, в обрабатывающих производствах – 23,2%, в электроэнергетике, обеспечении газом и паром, кондиционировании воздуха – 22,6%. Рост зафиксирован в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – на 85,3%.