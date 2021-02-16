Экономика

Путин оценил идею введения продовольственных сертификатов

Президент России Владимир Путин считает возможным подумать над идеей введения продовольственных сертификатов. Об этом он сообщил в ходе встречи с руководителями фракций Государственной Думы 17 февраля.

«Продовольственные сертификаты - мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», - цитирует его РИА Новости.

«На мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но, тем не менее, поговорить можно», - добавил президент.

Кроме того, он прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского по поводу семейного бизнеса. «По поводу семейного бизнеса, абсолютно правильно, это в общем интересно, мы это уже обсуждали. Правда, у нас есть и малый бизнес, у нас есть и индивидуальные предприниматели. В целом, можно как бы в рамках действующей нормативной базы организовать и семейное предпринимательство. Но тем не менее, вы правы, здесь есть определенные вещи, над которыми можно подумать», - сказал Владимир Путин.