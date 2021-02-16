Экономика

Руководитель «Псковпласта»: «Титан-Полимер» готов с нами сотрудничать

Завод «Титан-Полимер» готов сотрудничать с ООО «Псковпласт» - резидентом особой экономической зоны «Моглино». Об этом сообщил руководитель предприятия Станислав Осовский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 февраля.

«"Титан-Полимер" готов с нами сотрудничать, - отметил он. - Мы уже встречались с генеральным директором, обсудили очень важные для меня моменты. И очень радует, что этот партнер готов делиться ценной информацией, которая нам очень сильно помогает. Потому что они первопроходцы. Они знают, с чем мы примерно столкнемся, они готовы нам в этом вопросе помогать».

«У нас будут производства на соседних участках. Поэтому логистика с этой точки зрения - ноль», - пояснил он.

Станислав Осовский уточнил, что ООО «Псковпласт» - это «завод для заводов», который будет производить упаковку. «Нашу продукцию в розничном понимании не приобрести. Мы будем упаковывать, допустим, мясокомбинат. Они без упаковки куда? Или молочный комбинат. Они куда без упаковки? Никто без упаковки не сможет», - сказал руководитель предприятия.

«С учетом того, что мы будем работать с теперь уже отечественным сырьем БОПЭТ, которое ранее можно было привезти только лишь в Корее, то наша продукция будет и выше качеством впервые в Российской Федерации, и на отечественном сырье», - обратил внимание гость студии.