Экономика

«Собственной персоной» с руководителем ООО «Псковпласт» Стасом Осовским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 февраля.

В ОЭЗ «Моглино» в скором времени планирует начать работу еще один инвестор. Компания «Псковпласт» реализует инвестиционный проект по строительству на территории «Моглино» завода, выпускающего широкий ассортимент пластмассовых изделий. Более подробно о проекте ведущий программы Константин Калиниченко поговорил с руководителем ООО «Псковпласт» Стасом Осовским, одним из самых молодых резидентов «Моглино».