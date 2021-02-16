Экономика

Руководитель «Псковпласта»: Наше производство принесет меньше вреда, чем дровяная котельная

Руководитель ООО «Псковпласт» (резидент особой экономической зоны «Моглино») Станислав Осовский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 февраля заявил, что готов к негативной реакции псковичей.

«Готовы, и предполагаем, что она (негативная реакция - ред.) будет», - сказал он. «Однако наше производство принесет вреда меньше, чем дровяная котельная в деревушке», - заверил бизнесмен.

«Производство - нового поколения. Все нормы безопасности будут соблюдены. Мы будем работать с уже готовым сырьем. Мы не производим сырье, мы производим продукцию, исходя из этого, мы наносим минимальный вред. Фактически - не наносим. В дальнейшем, многое будет зависеть от того, как будет утилизирована наша тара-упаковка, которую мы произвели, - тут уже можно призадуматься, какие негативные последствия могут быть. Но, я надеюсь, их не будет совсем, потому что очень выгодно делать из этого вторсырье и дальше производить продукцию, какую-нибудь другую, которая требует меньшего стандарта качества. Нет так страшен черт, как его малюют. Любой вид пластика можно переработать до семи раз», - пояснил Станислав Осовский.

Производство стекла наносит гораздо больший удар по экологии, подчеркнул он. «Стекло невозможно переработать, раз. Воды и газа для производства стекла нужно в восемь раз больше, два. Нам для производства изделий из полимеров даже газ не нужен», - сказал руководитель компании.

Станислав Осовский акцентировал внимание на том, что рабочие места на производстве дадут «местной аудитории». При этом инженер будет получать порядка 60-70 тысяч рублей, добавил он. Запуск производства ожидается через два года.