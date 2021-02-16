Экономика

Руководитель «Псковпласта» о сотрудничестве с «Титан-Полимером» и преференциях особой экономической зоны

Представляем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 февраля. Гость студии - руководитель ООО «Псковпласт» Станислав Осовский. Его компания реализует инвестиционный проект по строительству на территории ОЭЗ «Моглино» завода, выпускающего широкий ассортимент пластмассовых изделий. Ведущий Константин Калиниченко обсудил со Станиславом Осовским инвестиционный проект, сотрудничество с заводом «Титан-Полимер» и преференции особой экономической зоны.

Константин Калиниченко: Как вообще пришли к идее открыть завод по производству пластмассы?

Станислав Осовский: Когда приезжал сюда в 2019 году, здесь только чайник и термос не говорили: «"Титан-Полимер" будет, "Титан-Полимер" будет». И на тот момент я заканчивал РАНХиГС, а у нас там особо тщательно разбирался вопрос особых экономических зон. Тогда «Титан-Полимер» заявил, что это будет кластерная экономика, и они ждут за собой предприятия, которые будут работать на их сырье.

Тогда эта идея и родилась. Сейчас решил ее реализовать.

Вопрос радиослушателя: Имеется ли спрос на вашу продукции у предприятий Псковской области?

Станислав Осовский: У нас производство в сфере «завод для заводов». Нашу продукцию в розничном понимании не приобрести. Мы будем упаковывать, допустим, мясокомбинат. Они без упаковки куда? Или молочный комбинат. Они куда без упаковки? Никто без упаковки не сможет.

С учетом того, что мы будем работать с отечественным сырьем БОПЭТ, которое ранее можно было привезти только лишь из Кореи, то наша продукция будет еще и выше качеством впервые в Российской Федерации, и на отечественном сырье.

Константин Калиниченко: Сырье - БОПЭТ - для вашей конечной продукции вы предполагаете брать в той же особой экономической зоне «Моглино», у еще одного резидента - компании «Титан-Полимер».

Станислав Осовский: Да, у нас будут производства на соседних участках. Поэтому логистика с этой точки зрения - ноль.

Константин Калиниченко: Минимум затрат, отсутствие каких-то потерь. Готов «Титан-Полимер» с вами сотрудничать?

Станислав Осовский: «Титан-Полимер» готов с нами сотрудничать. Мы уже встречались с генеральным директором, обсудили очень важные для меня моменты. И очень радует, что этот партнер готов делиться ценной информацией, которая нам очень сильно помогает. Потому что они первопроходцы, они знают, с чем мы примерно столкнемся, они готовы нам в этом вопросе помогать.

Константин Калиниченко: Мы видим, чем оборудуется завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». Где будете вы покупать оборудование для вашего производства?

Станислав Осовский: Часть будет отечественного, часть - зарубежного оборудования (немецкое и итальянское). Пойдем проторенными дорогами - пойдем к тем же поставщикам, которые упаковывают «Титан-Полимер». Просто у нас оборудование будет немножко другой направленности. Порядка 15-20% от необходимого будем закупать в России, потому что это дешевле и гарантийные обязательства гораздо легче соблюдать.

Особая экономическая зона «Моглино» обладает рядом преференций. Захотели мы те же станки привезти из Италии, нам не надо за это «растаможку» платить. Были бы за пределами, надо было бы.

Константин Калиниченко: Не секрет, что многие резиденты «Моглино» называли сроки, источники финансирования, анонсировали бизнес-планы, а потом проекты начинали откровенно буксовать на этапе ОЭЗ «Моглино». Некоторые, в общем, ушли оттуда. Не боитесь повторить их судьбу?

Станислав Осовский: Бояться - это нормальная реакция. Я могу назвать причину всех неудач компаний, которые, к сожалению, не смогли реализовать свои проекты, - это финансирование. Всего лишь одна проблема, другой нет. Если вы понимаете, как строится бизнес, знаете, как он строится с нуля, если вы готовы делиться, то ваш бизнес запустится и будет работать.

Константин Калиниченко: Я правильно понимаю, что не видите проблем в менеджменте «Моглино», в том, как управляющая компания ведет дела?

Станислав Осовский: На данный момент не вижу. Мы с первого дня нашего знакомства приехали с двумя операторами и снимали все, что с нами происходит. Поэтому страха нет в связи с этим.

Константин Калиниченко: Вы уже упомянули о достаточно серьезных льготах при таможне. Если бы не было этих льгот, итальянское и немецкое оборудование золотым было бы, наверное. Льготы по налогам распространяются в течение 10 лет. Любого инвестора у нас спрашивают, он на долгий срок приходит или планирует эти 10 лет отработать, а потом, как налоговые льготы закончатся, будет сворачивать производство, бросать завод и искать новую особую экономическую зону. Нет у вас таких планов?

Станислав Осовский: Завод вывезти, к сожалению, так просто не получится. Если смотреть глубоко, налоговые льготы неспроста появляются. 10 лет налоговых льгот - еле-еле или как раз равноценны тем потерям, которые мы будем нести от двух до трех лет, пока будем производить. Мы в этом момент абсолютно ничего не зарабатываем. Чтобы нагнать разницу, без этих льгот просто не выжить с современными процентными ставками. Это компенсация за те риски, которые несем изначально.

Константин Калиниченко: Иногда радиослушатели думают, что налоговые льготы начинаются у инвестора с момента старта производства. Отнюдь, они вступают с момента захода на особую экономическую зону. И из этих 10 лет может остаться 6, 7, 8 или другой срок. Вам комфортно работать с управляющей компанией - ОЭЗ «Моглино»? В экономическом смысле компетентные они специалисты?

Станислав Осовский: Построение бизнеса очень индивидуально. У нас все позитивно. Не знаю, у кого какие проблемы возникли. Я в это не погружался. Мне действительно не с чем сравнивать.

У нас все быстро, позитивно, реагирование - моментальное, лояльность - максимальная.

Константин Калиниченко: Вас не смущает чехарда с руководством в особой экономической зоне «Моглино»? Я обратил внимание, что презентовали вы проект одному руководителю, сейчас там уже другой. За последние три года сменилось четверо или пятеро руководителей.

Станислав Осовский: Да, нас эта новость тоже ошарашила, смутила. В любом случае, здесь человеческий фактор не должен иметь вообще никакого значения. Практика менять руководителей, чтобы развивать компанию - нормальная.