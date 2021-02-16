Экономика

Во все времена завод «ЗЭТО» был социально ориентированным - Денис Мунштуков

Во все времена завод «ЗЭТО» был социально ориентированным, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор предприятия Денис Мунштуков.

«В первую очередь, мы обращаем внимание на здоровье сотрудников. У нас есть медицинский, массажный кабинеты. Проводятся медицинские обследования для желающих заводчан и вакцинация от коронавируса», - перечислил директор завода. Число желающих привиться, по его словам, увеличивается. К настоящему времени привито от коронавируса 35 сотрудников предприятия, в ближайшие два дня планируется привить еще 25 человек.

На заводе соблюдаются все санитарные нормы, связанные с предупреждением распространения коронавируса: сотрудники работают в масках, соблюдают социальную дистанцию. Проводится дезинфекция и проветривание помещений. «Сегодня это совершенно не мешает нашей работе. Благодаря соблюдению всех норм мы исключили возможность для образования очагов коронавируса. На сегодня у нас не зарегистрировано ни одного заболевшего. Это наша общая победа», - подчеркнул Денис Мунштуков.

Также он напомнил, что для сотрудников завода «ЗЭТО» работает столовая — из советской она превратилась в современную. Здесь предлагается расширенное меню. Есть несколько тренажерных залов, где сотрудники абсолютно бесплатно могут провести время с пользой после работы. Удалось сохранить закрепленный за предприятием с советских времен загородный лагерь, где ежегодно отдыхают дети сотрудников. Исключение составил 2020 коронавирусный год.

Кроме того, завод оказывает благотворительную помощь медицинским, социальным и образовательным учреждениям, Русской православной церкви, является постоянным спонсором Международной встречи воздухоплавателей, которая ежегодно проводится в Великих Луках. Также на заводе «ЗЭТО» создан волонтерский отряд «Доброделы», помогающий инвалидам, ветеранам, пенсионерам, приютам для животных. Отряд стал победителем ежегодной «Премии HR-бренд» в номинации «Большое сердце».

«Мы оказываем помощь великолукскому обществу слепых, Туричинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, многодетных семьям, занимаемся строительством спортивных площадок», - добавил Денис Мунштуков.

«Если предприятие несет социальную нагрузку, от этого выигрывают все», - убежден он.