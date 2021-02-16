Экономика

Россияне смогут получать налоговый вычет за один клик на сайте ФНС

Налоговый вычет россияне смогут получить с помощью нажатия одной кнопки в «Личном кабинета налогоплательщика». Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится запустить технологию, позволяющую в опрощенном порядке получить имущественные и инвестиционные вычеты. ФНС собирается объединить сервис с данными онлайн-касс, пишут «Известия».



Фото: zakonimy.ru

Россияне смогут увидеть свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт, в «Личном кабинета налогоплательщика». В «кабинет» попадут только те покупки граждан, по которым положен налоговый вычет.

По словам главы ведомства Даниила Егорова, с марта в стране будет запушена технология, упрощающая получение имущественных и инвестиционных вычетов, которая сократит возврат денег до 1,5 месяца, в том числе на лекарства.

На сегодняшний день в личном кабинете в мобильном приложении и на сайте налоговой каждый россиянин может, при необходимости, заполнить декларацию 3-НДФЛ «буквально в три клика». Теперь же глава ФНС поручил создать сервис, который позволит гражданам в проактивном режиме получать наиболее востребованные налоговые вычеты по НДФЛ.