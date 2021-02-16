Экономика

Более 30 российских банков могут потерять лицензию в этом году

Более 30 кредитных организаций могут потерять лицензию в 2021 году, свидетельствует индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА». Исследование отражает мнение агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.

Отмечается, что риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.

«Значение индекса на уровне 91 процента на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (9 процентов расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска», — говорится в исследовании, пишет РИА Новости.

Аналитики выразили мнение, что в этом году ожидаются процессы консолидации банковского сектора, в частности, из-за ухода с рынка недостаточно эффективных банков и поглощения кредитных организаций более крупными игроками. Помимо этого, среди небольших кредитных организаций без определенной бизнес-модели и рыночной ниши прогнозируются добровольные аннулирования лицензий.

Таким образом, утверждают эксперты, индекс здоровья банковского сектора, вероятно, продолжит укрепляться, однако не проявит высоких темпов роста до полного восстановления экономической активности и адаптации банков к изменившейся ситуации на рынке.