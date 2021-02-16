Экономика

Центробанк расскажет псковским бизнесменам о краудфинансировании

Вебинар для субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей бизнеса «Краудфинансирование. Как привлечь средства для бизнес-проектов и стартапов» пройдет 26 февраля в 11:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Центрального банка России.

Спикерами выступят эксперты Банка России, представитель инвестиционной платформы, а также компании, имеющие опыт привлечения финансирования.

Цель мероприятия — информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об инструментах краудфинансирования. Участники вебинара разберут реальные кейсы, узнают о мерах государственной поддержки и нормативных требованиях к инвестиционным платформам, о привлечении заемного финансирования субъектами МСП.

Чтобы получить доступ к трансляции и иметь возможность задать вопрос спикерам, необходимо зарегистрироваться на вебинар по ссылке.