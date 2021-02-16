Экономика

В правительстве рассмотрят вопрос о расширении поддержки инвесторов в Псковской области

Основатель ГК «Титан» Михаил Сутягинский (в Псковской области представляет инвестпроект по строительству псковского завода «Титан-Полимер») обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о субсидировании процентной ставки в счет уплаченных налогов и об упрощении порядка получения субсидии на создание инфраструктуры технопарков. Такая практика очень хорошо зарекомендовала себя на федеральном уровне, но довольно сложно реализуется на региональном, отметил он на рабочем совещании сегодня, 18 февраля, в ОЭЗ «Моглино», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы разместили здесь в ОЭЗ "Моглино" уникальное для России производство с объемом инвестиций свыше 30 млрд рублей. На федеральном уровне с 2014 года действует постановление о компенсации из бюджета региональных затрат на создание инфраструктуры индустриальных и промышленных технопарков. В Псковской области такую возможность сложно получить», - рассказал Михаил Сутягинский.

Премьер-министр в ответ отметил, что в правительстве обсуждают возможность расширения такого подхода - поддержать как можно больше регионов поддержать в плане компенсаций. Михаил Мишустин предложил подумать над тем, чтобы на первом этапе расширить такую меру поддержки только на определенные регионы, в том числе, на Псковскую область. Проработать вопрос он попросил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.