Экономика

Продовольственные сертификаты смогут кардинально изменить жизнь россиян — Антон Минаков

Региональный координатор ЛДПР, руководитель партийной фракции в Псковском областном Собрании Антон Минаков поддерживает идею лидера партии Владимира Жириновского о введении продовольственных сертификатов для граждан с низкими доходами. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я поддерживаю эту инициативу не как региональный координатор ЛДПР, а как гражданин. Мы прекрасно знаем, что социально-экономическая ситуация в стране сейчас тяжелая. Это связано и с пандемией, и с санкциями. Искренне убежден, что эта мера позволит снять часть финансовой нагрузки с нашего населения. Эта мера необходима, потому что, на мой взгляд, меры поддержки, которые оказывались на уровне государства в период пандемии, были крайне недостаточными. Я даже не говорю про бизнес, я говорю про обычных граждан», - пояснил гость студии.

Большая часть населения России, в том числе и многие жители Псковской области, находится за чертой бедности, сказал Антон Минаков и выразил уверенность, что, «если данная мера будет поддержана большинством в парламенте, она сможет кардинально изменить текущую ситуацию в лучшую сторону».

Наряду с этим лидер псковских либерал-демократов напомнил, что ЛДПР ежегодно проводит акцию «Грядка Жириновского», в рамках которого партийцы распространяют среди россиян семена для посадок в огороде. «Это некая социальная помощь со стороны ЛДПР. Мы, как можем, помогаем нашим жителям. Тем более в преддверии весны, когда на носу сезон посадок, грядок, мне кажется, эта помощь будет максимально полезной и эффективной», - объяснил Антон Минаков, добавив, что в рамках акции, состоявшейся в минувшую субботу в Пскове, за час-полтора было распространено несколько сотен наборов семян.

«Люди сначала настороженно относились, спрашивали, "а сколько денег мы вам за это должны?", "а можно это взять?", "а нам за это ничего не будет?", но сработало сарафанное радио, и буквально через 20 минут об акции уже знал весь рынок центральный рынок», - добавил он.