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Экономика

Мурманчане рассказали о нюансах переезда в Псков

18.02.2021 18:36|ПсковКомментариев: 2

Переехавшая в Псков семья пенсионеров из Мурманска поделилась своим опытом. Супруги Дроздовы вышли на пенсию и решили купить домик в Псковской области. Чтобы не оставаться в полярной ночи, они сняли на несколько месяцев квартиру в Пскове и приступили к поискам. Однако увиденным довольны не остались. Валентина Дроздова характеризует предложенные варианты как «старые серые обшарпанные советские развалины». Также она была против идеи мужа построить собственный дом, не желая старость провести на стройке.

«Спустя неделю муж сказал, что у него для меня сюрприз. Чтобы вы понимали, последний раз он делал мне сюрприз годах в 90-ых. Валера сказал, что везет меня в царство эстетики. Я посмеялась. Мой Валера и эстетика. Ну-ну. Я ждала какого-то вычурного ресторана, а получила офис с кожаными креслами. Оказалось, что всю неделю муж сражался с Интернетом в поисках нашего дома мечты. И нашёл! Привез меня в офис ESTHETIC WOOD, их группу он случайно нашел «ВКонтакте». Оказалось, что эта фирма может построить любой дом, буквально из вашей головы».

Чем закончилась история для семьи, которая привыкла никому не доверять, читайте на ЦДИ.

Теги: #строительство
Источник: Псковская Лента Новостей
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