Экономика

Росстат заявил о росте зарплат в прошлом году

На 2,5% в прошлом году выросли реальные зарплаты россиян. Такие данные со ссылкой на предварительный отчет Росстата приводит РИА Новости. Показатель реальной зарплаты определяет покупательскую способность сотрудника, его высчитывают, исходя из инфляции.

По сведениям статистического ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году составила 51 083 рубля. По сравнению с 2019 годом она выросла на 6%. В декабре 2020 года — 69 278 рублей (рост связан с выплатой годовых премий), по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатели повысились на 9,7%.

Фото Вадима Боченкова.

При этом Росстат также дает предварительную оценку снижения реальных располагаемых доходов населения на 3,5%. Издание также приводит цифры. названные ранее министром экономического развития Максимом Решетниковым, который сказал, что в структуре доходов населения зарплаты составляют 57%. Согласно этим данным, спад произошел за счет снижения доходов от предпринимательской деятельности, доходов по депозитам и за счет сокращения неформальной занятости.