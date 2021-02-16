Экономика

Юридический адрес могут заменить электронным

Российские компании могут получить возможность отказаться от официального юридического адреса регистрации в пользу электронной почты. Такую инициативу в настоящее время прорабатывают Корпорация МСП, Минэкономразвития, Минфин и ФНС, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В этот раз речь идет о замене юридического адреса регистрации компании, указанного в ЕГРЮЛ, на электронный. Власти задумались об этом на фоне массового перехода компаний на удаленную работу из-за пандемии: в таких условиях требование об обязательном наличии официального адреса, привязанного к географическому объекту, выглядит анахронизмом, пишет газета «Известия».

Обязательные уведомления, как, например, сообщения контрольно-надзорных органов, ФНС, Росстата, претензии от контрагентов, вполне могут приходить и на электронную почту. Вести базу таких адресов, скорее всего, будет ФНС, а целевой аудиторией нововведения станут компании, работающие удаленно и не привязанные к физической инфраструктуре. Впрочем, со временем опция станет доступной бизнесам всех размеров и отраслей.