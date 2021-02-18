Экономика

Минфин подготовил меры по повышению собираемости налогов

Министерство финансов России подготовило законопроект, содержащий меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, а также меры по повышению эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса. Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

«Законопроект содержит как меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, так и меры, направленные на повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса, - цитирует РИА Новости Алексея Сазанова.- Предлагается ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения, результативности инвестиционных налоговых льгот. Также предусмотрена донастройка законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур».

Отмечается, что документ подготовлен для выполнения положений основных направлений налоговой политики на 2021-2023 годы.