Экономика

Счетная палата оценила рост госдолга России

Госдолг России за прошлый год вырос на 5,4 триллиона рублей и достиг 18,986 триллиона рублей, что составляет 17,8% от ВВП страны, это следует из аналитической записки Счетной палаты (СП).

Закон о федеральном бюджете предусматривает, что в прошлом году этот показатель должен составить 19,1% ВВП. В текущем году предусматривается его увеличение до 20,4% ВВП, в будущем году - до 20,8% ВВП, а в 2023-м - до 21,4% ВВП.

По данным СП, в 2020-м госдолг вырос на 39,9%, тогда как в 2019 году этот показатель увеличился на 7,8%, до 12,3% ВВП.

При этом внутренний долг вырос на 4,6 триллиона рублей, или на 45,4%, до 14,791 триллиона рублей. Внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 миллиарда долларов, или на 3,5% - до 56,8 миллиарда долларов (4,195 триллиона рублей).

Расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за 2020 год выросли на 7,3%, до 784,2 миллиарда рублей. В частности, расходы на обслуживание внутреннего долга увеличились на 3,1%, а внешнего - на 27%, сообщает РИА Новости.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизавета Данилова заявила, что существенное наращивание госдолга во время пандемии в прошлом году не несет серьезных проблем для экономики. «У нас достаточно устойчивая ситуация с государственными финансами, с макроэкономической точки зрения мы проблем не видим», - сказала она.

Власти России в условиях пандемии коронавируса пошли в 2020 году на беспрецедентные меры по поддержке отечественной экономики: из бюджета на эти цели направили около девяти процентов ВВП, в связи с этим Россия вошла в пятерку стран-лидеров по масштабу стимулирующих мер. Для этого Минфину пришлось занять рекордный объем денег на рынке.