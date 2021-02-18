Экономика

Количество взявших кредиты наличными псковичей в январе выросло на 1%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в январе 2021 года 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов ("кредитов наличными"), что на 3% меньше, чем в январе 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОКБ.

Среди 30 регионов, лидирующих по количествам выдач, рост по отношению к январю прошлого года был в Белгородской области (+12%), Воронежской области (5%), Иркутской области (+4%), Алтайском крае (+3%), Кемеровской и Ленинградской областях (по 2%), Пермском крае и Санкт-Петербурге (по +1%). В остальных регионах выдачи сократились, в том числе на 10% в Югре и Саратовской области и на 11% в Приморском крае. В Москве выдачи снизились на 6%.

Число заемщиков, которым банки одобрили кредиты наличными, много лет подряд росло вплоть до введения карантина в апреле 2020 года. С тех пор количество выдач хоть и восстанавливалось, но было меньше, чем в аналогичные месяцы прошлого года. В январе выдачи в количественном выражении все еще не достигли прошлогоднего уровня, но превысили показатель января 2019 года.

В Псковской области в январе 2021 выдано 5,8 тыс. кредитов наличными. Прирост к январю 2020 года составил 1%. Автокредитов наличными в январе 2021 года в регионе выдано 0,2 тыс. Прирост составил 0%.