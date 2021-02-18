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Экономика

Каждый десятый бизнес в России планирует заявить о банкротстве в 2021 году

25.02.2021 10:17|ПсковКомментариев: 1

Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в текущем году, сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова.

В этом году российский малый и средний бизнес сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии, следует из февральского опроса компаний. Спрос на товары и услуги так и не восстановился примерно у двух третей предприятий. Значительная часть МСП с наступлением 2021 года продолжает испытывать серьезные проблемы, свидетельствуют данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена. В проведенном в начале февраля опросе приняли участие руководители и владельцы 5 тысяч компаний из всех регионов России.

К началу 2021 года российский бизнес подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом. Лишь чуть более 20% респондентов в 2020 году снижения спроса на свои товары и услуги не заметили, в то время как у более чем 40% компаний он упал в полтора раза и более. Примерно у 60% компаний выручка в пандемийном году уменьшилась более чем на 30%, порядка 45% респондентов урезали фонд оплаты труда.

Но и в 2021 году российский бизнес оценивает свое положение очень пессимистично, указывают авторы исследования. В начале года у трети респондентов (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года. Еще 19,1% участников исследования говорят о постепенном восстановлении потерь 2020 года. Примерно каждая десятая российская компания (9,7%), согласно результатам опроса, готовится к закрытию.

Согласно результатам мониторинга, в сложившихся условиях бизнес ждет от государства, прежде всего, снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации — о необходимости таких мер для компаний своих отраслей и региона высказались 66,8% респондентов. 46,8% опрошенных считают, что лучшая мера — просто не закрывать бизнес на карантин.

Результаты опроса, РБК 


Главной проблемой бизнеса в начале 2021 года остается слабый спрос — то, что он так и не восстановился к уровням до пандемии, назвали главной трудностью для своих компаний почти 60% респондентов. Частично это объясняется коронавирусными ограничениями — о том, что антивирусные меры, влияющие на поток клиентов, в той или иной форме сохраняются, рассказали 53,8% опрошенных.

В тройку основных проблем бизнеса также вошли невозможность платить налог на имущество и оплачивать аренду, а также нехватка средств на выплату зарплат сотрудникам и страховых взносов с фонда оплаты труда (ФОТ). В обоих случаях об этом говорят около четверти опрошенных. Значительная часть бизнеса (22,3%) жалуется на неплатежи от контрагентов за уже поставленные товары и оказанные услуги. Также весьма распространенной оказалась нехватка средств на коммунальные платежи и сложности с бесперебойной поставкой материалов и товаров на предприятия (об этом говорит примерно каждый пятый владелец или руководитель компании).

В 2020 году массовой волны личных или корпоративных банкротств не наблюдалось — о том, что они инициировали процесс банкротства, заявили лишь 1,7% респондентов. Однако в 2021 году число тех, кто думает о подаче заявлений о банкротстве, уже гораздо больше — 10,9% опрошенных.

Такой разрыв может быть связан с действовавшим с апреля 2020-го и до конца года мораторием на банкротства в отношении особо пострадавших компаний. В ноябре вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова отмечала, что мораторий — «временная заплатка» и после его окончания можно ожидать «взрывной волны банкротств».

Господдержка в пандемийном 2020 году в основном была направлена на бизнес из официального списка пострадавших отраслей, и большинство компаний не могли на них рассчитывать. Около четверти опрошенного бизнеса не пытались получить господдержку в кризис, а почти треть бизнесменов (31,8%) не смогли воспользоваться какими-либо мерами поддержки, несмотря на то, что они пытались это сделать.

Воспользовались налоговыми и кредитными отсрочками и возможностью реструктурировать долги 36,7% предпринимателей, при этом примерно для каждого второго из них эти меры оказались недостаточными — 42,9% бизнесменов, получивших такую поддержку, говорят, что им нужна новая реструктуризация, а 7,7% признают, что никогда не смогут погасить долг и вынуждены будут закрыть бизнес.

Условия, под которые бизнесу выдавались льготные кредиты под 2% годовых, также оказались для предпринимателей сложными — почти трети (30,7%) не удалось выполнить обязательства по сохранению численности персонала, поскольку у них не восстановились обороты бизнеса. По данным министра экономического развития Максима Решетникова, 98% компаний, получивших льготные кредиты, выполняют условия по сохранению занятости выше 80% штата.

Кредитование под 2% оказалось самой популярной мерой поддержки среди предпринимателей — этим инструментом воспользовались 21,4% опрошенных. На втором месте — отсрочка по всем налогам (кроме НДС) — 19,6%, на третьем — продление сроков уплаты страховых взносов (16,6%), следует из мониторинга.

Результаты опроса, РБК

Согласно условиям льготных кредитов под 2% годовых, кредит спишут вместе с процентами, если до 1 апреля 2021 года предприятие сохранит не менее 90% занятых от численности персонала на 1 июня 2020 года. При сохранении от 80 до 90% персонала бюджет покроет половину долга. Однако компаниям придется отдавать весь долг по рыночной ставке, если сохранить необходимое число занятых не удастся.

По состоянию на конец 2020 года, по данным Минэкономразвития, свыше 220 тысяч предприятий получили льготные кредиты под 2% на общую сумму более 400 млрд рублей, что помогло защитить 5,37 млн рабочих мест. 24 февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что программа льготного кредитования бизнеса из пострадавших отраслей будет продлена, хотя льготная ставка вырастет с 2 до 3%. Мишустин отметил, что этой помощью смогут воспользоваться 75 тысяч предпринимателей, у которых работают порядка 1,5 млн человек.

Теги: #опрос #бизнес #банкротство
Источник: Псковская Лента Новостей
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