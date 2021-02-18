Экономика

Николай Романов: В 2020 году Псковская область не столкнулась с голодухой

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов отметил рекордные показатели экспорта сельхозпродукции в 2020 году. Сегодня, 25 февраля, он выступил на заседании сельскохозяйственных товаропроизводителей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Возможно, раньше в области была голодуха, и мы просто все съедали, а на продажу почти ничего не оставалось. Но в прошлом году впервые в истории области 10 тысяч тонн зерна мы отправили за границу, - сказал Николай Романов. - Я горжусь местными сельскохозяйственными производителями, которые вышли на такой уровень».

Глава комитета добавил, что среди регионов Северо-Запада в прошедшем году Псковская область заняла второе место по сбору рапса, третье - по сбору зерна.

«Год был нервным, но плодотворным. Сработали отлично!» - подвел итог Николай Романов.