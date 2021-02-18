Экономика

Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса

В России будет запущена новая кредитная программа ФОТ 3.0 (Фонд оплаты труда) для предпринимателей: по ней бизнесу предоставят деньги в долг под 3% годовых. Ее уже одобрил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на главу правительства Михаила Мишустина.

«Я накануне докладывал президенту наш подход и в том числе предложения, которые давали сенаторы. Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы ФОТ 3.0. В ней немного будут изменены условия: теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%».

По его словам, «это небольшое повышение, учитывая то, что экономика постепенно восстанавливается».

Премьер-министр сообщил, что этой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей и компании, в которых работают порядка 1,5 миллиона человек.

«За это время мы, надеюсь, завершим основную часть вакцинированная людей, спрос на услуги в этих отраслях вырастет, и они смогут начать быстрое восстановление. Такая мера господдержки даст бизнесу новый импульс для развития», — добавил Мишустин.

Льготная кредитная программа ФОТ 2.0 была запущена в 2020 году на фоне пандемии и острого экономического кризиса. С 1 июня 2020 года юрлица и ИП с наемными сотрудниками могли взять кредит на возобновление деятельности под 2%, который можно не возвращать при выполнении ряда условий, в том числе при сохранении численности сотрудников.