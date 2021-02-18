Экономика

Эксперт о псковской экономике: Пандемия пробивала «иммунную» систему там, где она слаба

Эксперты Фонда развития гражданского общества назвали регионы, чья экономика оказалась самой устойчивой в первый год пандемии. Лидирует в рейтинге Ямал, следом идет Магаданская область, «бронза» - у Чукотского автономного округа, пишет «Российская газета».

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов пояснил, что первые строчки заняли регионы с высокой зарплатой и с высокими показателями среднедушевых объемов валового регионального продукта.

На Ямале традиционно высокий уровень среднемесячной зарплаты. Как и во всех северных регионах, составивших топ. Самая высокая зарплата, по данным Росстата, в Магадане - 127 тысяч рублей, на Чукотке - 117, на Ямале - более 96.

По налогу на прибыль есть регионы, которые даже оказались в плюсе по тогам года, хотя в целом собираемость этого налога просела. Так, в Чукотском округе и в Магаданской области налог на прибыль вырос максимально. Зафиксирован рост в Тамбовской, Воронежской, Ленинградской и Амурской областях. В последних двух во многом за счет того, что шло бурное строительство и ожидается индустриальный бум в ближайшие годы.

Напомним, в прошлом году правительство приняло решение разработать для десяти наиболее отстающих регионов индивидуальные программы социально-экономического развития. «Пандемия била по регионам избирательно, пробивая «иммунную» систему там, где она слаба. В число этой десятки попали, например, Псковская, Курганская области, Калмыкия, Алтайский край», - уточнил Владимир Климанов.

«В целом негативный этап мы прошли. Рост для нашей страны прогнозирует и Международный валютный фонд. Недавно его аналитики пересмотрели в позитивную сторону оценки в отношении России. Они считают, что падение в сырьевом секторе, на который завязана наша экономика, прекратилось. Уровень пессимизма, который господствовал весной и в начале лета прошлого года, сегодня изменился у многих аналитиков. Могу лишь присоединиться к ним», - добавил директор Центра региональной политики РАНХиГС.