Экономика

Безработица в России вернется на допандемический уровень в 2022 году - эксперт

Безработица в России вернется на допандемический уровень в 2022 году, угрозы роста числа безработных в стране пока нет, но теоретически она может появиться при новом медицинском кризисе, рассказал РИА Новости директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

«Скорее всего, восстановление на старые уровни около 4,5% произойдет в 2022. В 2021 ожидаемые темпы роста ВВП (3%) означают, что скорее безработица будет выше 4%», - отметил он.

По словам эксперта, сейчас эксперты не видят угрозы роста безработицы, однако это может произойти при новом медицинском кризисе с другой болезнью. Для восстановления рынка труда, считает он, нужна поддержка малого и среднего бизнеса.

«Восстановление сектора услуг будет не таким быстрым, в базовом сценарии роста ВВП на 3% доля МСП в России падает. Это не самый позитивный сигнал как в рамках национальных проектов, так и в целом из-за продолжения укрупнения бизнеса. Вероятно, стоит обдумать, как облегчить для МСП развитие на ближайшие три года», - отметил Шибанов.

Говоря о том, какие тренды наметились в стране на рынке труда в связи с пандемией, эксперт отметил, что российский рынок труда остается похожим на себя последние десять лет. Среди основных черт он назвал то, что существенная часть оплаты в компаниях выражена в премиях и бонусах. Это создает гибкость в оплате труда для фирм, позволяет им меньше увольнять.

Рост безработицы в 2020 был связан с закрытием компаний в секторе услуг и перевозках, поэтому дальнейшее восстановление экономики должно вернуть все на стандартные рельсы, считает Шибанов.

По данным Росстата, в январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале - 4,6%, в марте - 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%, в августе - 6,4%, в сентябре и октябре - 6,3%, в ноябре - 6,1%, в декабре - 5,9%, в январе 2021 года – 5,8%.

Как отметила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова, в сентябре, на пике безработицы, в центрах занятости было зарегистрировано 3,7 миллиона граждан, а сегодня – 2,4 миллиона.