Экономика

Наблюдательный совет «Моглино» одобрил к реализации проект по производству нетканых материалов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», где была рассмотрена возможность размещения на площадке завода по производству нетканых материалов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, директор компании ООО «Веста-Производство» Владислав Ваштай рассказал о планах по строительству завода по изготовлению нетканых материалов, который составит конкуренцию зарубежным производителям. На первом этапе планируется наладить производство спанбонда, а затем развернуть линию по производству синтепона. В общей сложности будет создано более 30 рабочих мест. Планируется, что общий объем инвестиций составит свыше 150 млн рублей.

Мощность линии по изготовлению спанбонда составит 9 тонн продукции в сутки. Продукцию предприятия планируется поставлять в различные субъекты Российской Федерации. Нетканые материалы используют производители СИЗ, сельскохозяйственные и строительные компании, а также все отрасли швейного производства.

По итогам рассмотрения проект был одобрен членами Наблюдательного совета и рекомендован к рассмотрению Экспертным советом. После чего было заключено соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности на площадке «Моглино». «Потенциальному резиденту желаю успешной защиты проекта на Экспертном совете», — заключил глава региона.