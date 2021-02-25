Экономика

Зарплаты россиян предложили считать по-новому

Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что статистика учитывает средние выплаты, а не медианные. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области и депутат Государственной Думы Андрей Ветлужских.

«Учитываются среднестатистические данные, но правильнее считать медианную зарплату, которая на треть меньше, чем средняя арифметическая, - цитирует его Ura.ru. - Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода».

Отмечается, что с этим мнением согласен политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, власть обратит внимание на проблему низких зарплат, если создать четкий механизм проверки.

«Если удастся в России создать систему контроля - какие конкретно зарплаты получают работники на разных уровнях, а не в среднем, как сейчас. Или послать большую комиссию по регионам. Но успеет ли она все проанализировать? В принципе, проверка зарплат нужна со стороны центральной власти, но госаппарат не обладает абсолютной возможностью все контролировать», - добавил он.