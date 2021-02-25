Экономика

Матвиенко оценила вероятность отказа России от доллара

Американский доллар останется в обращении в России и никуда не исчезнет, но снижать зависимость экономики от него необходимо, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил в интервью агентству «Блумебрг», что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив «зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий». Однако он не уточнил, какие меры для этого необходимо принять.

Матвиенко назвала высказывание Рябкова «не каким-то ноу-хау и не какой-то сенсацией». «Строго говоря, и Центробанк, и правительство все последние годы по поручению президента проводят политику дедолларизации. Она открытая, она очевидная», - цитирует Матвиенко РИА Новости.

Спикер Совфеда напомнила, что российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара, но есть и другие ощутимые результаты: за последние 10 лет вложения Москвы в государственные обязательства Штатов сократились в 30 раз.

«То есть процесс идет. Может быть, кому-то покажется, что идет медленно, но он развивается поступательно. Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра - абсолютно правильная политика, и российский парламент ее всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны», - отметила Матвиенко.

Она заверила, что эта работа будет и дальше продолжаться. «Мы в последнее время очень много сделали для укрепления рубля, повышения привлекательности российской валюты и для бизнеса, и для наших граждан. И это тоже дает свои результаты: все больше и больше вкладов, кредитов берется в рублях. Ему граждане сегодня доверяют», - заключила спикер Совфеда.