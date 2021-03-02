Экономика

«Эхономика» с Александром Конашенковым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 2 марта.

Псковскую область нередко называют типичным аграрным регионом, в котором можно заниматься буквально всеми видами сельского хозяйства вплоть до разведения оленей и выращивания винограда и арбузов. Как говорится, было бы желание. Желание, судя по всему есть, ведь в регионе работают, согласно последней сельхозпереписи, свыше 280 сельскохозяйственных организаций, почти 630 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 200 тыс. личных подсобных хозяйств.



Статистика говорит и о том, что производство сельхозпродукции в Псковской области в 2020 году относительно предыдущего года увеличилось почти на 9%. Рост показывает и животноводство (+10%), и растениеводство (+2,6%). При этом наши показатели заметно опережают общероссийский уровень прироста в 1,5%.



На недавнем ежегодном совещании с сельхозтоваропроизводителями власти заявили, что положительная динамика в отрасли наблюдается уже несколько лет подряд, а в прошлом году еще и зафиксированы рекордные показатели экспорта. Совпадает ли ощущение такой почти эйфории со стороны чиновников с тем, что чувствуют сами аграрии? Как работается им на земле в условиях серьезно изменившийся пандемической реальности и роста цен почти по всем фронтам? Хватает ли фермерам в этих условиях государственной поддержки?



На эти вопросы ответил президент ассоциации «Псковский фермер», глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей», депутат Собрания депутатов Гдовского района, доктор сельскохозяйственных наук Александр Конашенков.