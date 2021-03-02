Экономика

Производители мяса птицы и яиц в России договорились о сдерживании цен

Основные российские производители яиц и мяса птицы, входящие в Национальный союз птицеводов, на совещании с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым договорились сдерживать цены на свою продукцию, сообщается на сайте ведомства.

«По итогам совещания ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца», - говорится в сообщении.

Предложения ведомства о механизмах господдержки птицеводческой отрасли сегодня представил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. На встрече отмечалось, что наблюдающийся рост цен на продукцию птицеводства обусловлен тремя основными факторами: увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства в связи с распространением гриппа птиц, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС. При этом правительство РФ приняло ряд мер по стабилизации цен, в том числе на корма – это квоты и пошлины на вывоз зерновых культур, пошлины на экспорт масличных. В текущем году также предусматривается субсидирование перевозок сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока.



«Все это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца», - подчеркнул Дмитрий Патрушев, отметив, что на внешних рынках стоимость данной продукции продолжает расти. Кроме того, в целях поддержки животноводческих предприятий и переработчиков Минсельхоз расширил направления льготного кредитования. В 2021 году заемные средства можно использовать для закупки шротов, премиксов и кормов.



Дополнительно министерство разработало новые механизмы поддержки. В частности, ведомство планирует увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заемщика. Также предлагается пролонгировать льготные инвестиционные кредиты на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства.

В настоящее время обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года – с 0 до 5%, с 1 января 2023 года – до 15%. Также рассматривается возможность возмещения CAPEX на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года. Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции. Это решение может действовать до 1 октября текущего года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены.

По словам Дмитрия Патрушева, в целях мониторинга ситуации на птицеводческом рынке Минсельхоз в рамках своего оперативного штаба создает специализированную отраслевую рабочую группу для выработки согласованных решений в отрасли.