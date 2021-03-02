Экономика

Александр Конашенков: У аграриев весна на носу, поэтому на пандемию они не обращают внимания

У аграриев весна на носу, поэтому на пандемию они не обращают особого внимания, сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове президент ассоциации «Псковский фермер» Александр Конашенков, рассказывая о том, как местные фермеры чувствуют себя в условиях пандемии.

«Все, конечно, ждут, когда пандемия схлынет и когда дадут команду снять маски. У нас, аграриев, весна на носу, поэтому на пандемию мы особо не обращаем внимания, да и раньше не обращали. Мы работаем, у большинства начинается веселый процесс подготовки к севу. Главное для нас - вырастить урожай», - отметил гость студии.

Фермеры, по его словам, особо никогда не жаловались - работали и работали. «Но в этом году у нас напряженно. Цены на составляющие фермерского труда в субъектах РФ выросли. Так, цены на удобрения в некоторых регионах выросли до 50%, выросли цены на горюче-смазочные материалы: соляра в Гдовском районе поставила рекорд - более 50 рублей», - сообщил Александр Конашенков.

Намного подорожали семена овощных культур, средства защиты растений, пшеница, заметил гость студии. «Если пшеницу в 2020 году мы покупали в пределах 18 рублей, то сейчас уже по 26-29. Аммиачная селитра стоила 16-18 рублей, сейчас - 23. И цены постоянно скачут. На фермерском съезде в Москве нам сказали, что они могут стать меньше. А, может, не станут. А решение брать кредиты или нет, нам надо принимать уже сейчас», - продолжил он. Подросли, по его словам, цены и на фермерскую продукцию. Так, из-за недостаточно большого урожая подорожали овощи. При этом цены на молоко практически не изменились.

Кроме того, Александр Конашенков заметил, что у фермеров есть некая неопределенность по поводу объемов госпомощи, на которую они могут рассчитывать: «Общая субсидия, кто сколько и на что получит, не ясна. Поэтому никто определенно ничего сказать не может». Востребованная в предыдущие годы программа «Начинающий фермер» прекратила существование. Зато появилась новая форма господдержки АПК – гранты «Агростартап», добавил псковский фермер.