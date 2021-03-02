Экономика

Николай Романов: Моя любимая фишка — сравнивать нашу работу с соседями

«Моя любимая фишка — сравнивать нашу работу (работу сельхозпредприятий Псковской области — ред.) с соседями», - сказал председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на пресс-конференции 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Потому что мы работаем в равных погодных и экономических условиях», - уточнил он.

В целом 2020 год, по его словам, закончился удачно для сельского хозяйства Псковщины. Регион показал один из высоких индексов по стране и самый высокий в СЗФО. «Индекс Псковской области — 10%, по России — 1%, по Северо-Западу — 3%. Неплохо поработали по всем направлениям сельского хозяйства. Радует, что мы сделали хороший задел по озимому севу — приросли на 60% к уровню позапрошлого года», - заключил он.