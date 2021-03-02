Экономика

В регионе наблюдается рискованная погода для псковских аграриев — Николай Романов

В настоящее время наблюдается рискованная погода для псковских аграриев, сообщил на пресс-конференции 3 марта председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов.

«Мы ориентируемся на прогноз погоды на неделю вперед. Сейчас погода рискованная — слишком рано пришла оттепель, и неизвестно, будут ли еще морозы. Если они будут более 10-15 градусов, озимые могут померзнуть, - констатировал он. - Поэтому специалисты с тревогой пережидают это время и ждут наступления стабильно теплой погоды».

«Зима для нас — это учеба, наши производители учатся, ищут изюминки, смотрят, где сэкономить и как увеличить производительность. Все мы учимся. Время сейчас интересное, и без знания тонкостей технологий мы далеко не продвинемся», - добавил председатель комитета.

В целом, по его словам, настроение у всех аграриев боевое. Так, в этом году планируется намолотить 160 тонн зерна. Для сравнения, в 2020 году было 154 тыс тонн.