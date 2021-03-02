Экономика

Консультационный центр планируется открыть при сельхозкомитете Псковской области

Консультационный центр планируется открыть при комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 3 марта председатель комитета Николай Романов.

Центр будет решать текущие вопросы, с которыми достаточно часто в комитет обращаются работники сельхозотрасли. «Например, у них возникают недопонимание, почему им отказывают в предоставлении мер господдержки. Не только администрация области отказывает, но и банки, если отчет плохой и плохое ведение документооборота», - пояснил он.

Для решения таких вопросов будет создан консультационный центр. «Он будет создан при нашем комитете. Хотим, чтобы он занимался и мерами господдержки, и годовыми отчетами, и работой с банками. Чтобы не фермер бегал по банкам, а чтобы это делал сотрудник консультационного центра, к которому он обратился», - добавил Николай Романов.

«Думаю, весной такой центр будет создан. Задача поставлена. Будем пробовать. Мне кажется, должно получиться, идея хорошая», - заключил председатель комитета.

По его словам, финансироваться работа консультационного центра будет из федерального бюджета, плюс 1% - софинансирование регионального бюджета.