Экономика

Почти 19 млрд рублей налоговых сборов перечислено в бюджет Псковской области

Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Псковской области составили по итогам 2020 года 18,9 миллиарда. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли на 1,3 миллиарда рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

По итогам 2020 года в бюджет и внебюджетные фонды от налогоплательщиков Псковской области поступило 39,1 миллиарда рублей. Из них в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 23,2 миллиарда рублей.

Налоговыми органами обеспечены поступления в областной бюджет в сумме 14,7 миллиарда рублей (темп роста составил 107,6%) и в местные бюджеты - 4,2 миллиарда (темп роста - 106,8%).

Особое внимание управление ФНС уделяет урегулированию и взысканию задолженности. Так, по состоянию на 1 января 2021 года совокупная задолженность составила 3,3 миллиарда рублей. Из этой суммы задолженность физических лиц по имущественным налогам составила 597 миллионов рублей.