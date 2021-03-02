Экономика

В России для налогов МСП готовят единый платежный документ

Для предпринимателей готовят специальный инструмент по погашению обязательств перед государством одним переводом. Над таким форматом единого платежного документа для перечисления налогов и сборов в бюджет работают Корпорация МСП, Минэкономразвития и Минфин. Об этом говорится в протоколе совещания с ведомствами у первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишет газета «Известия».

Сложности проведения расчетов с налоговой сегодня выступают одной из важных проблем для предпринимателей, сообщили в Корпорации МСП. Особенно это актуально для начинающих бизнесменов, у которых нет возможности оплачивать услуги опытного бухгалтера, считают там.

«Чтобы сделать этот процесс простым и прозрачным, прорабатывается вопрос объединения платежей в рамках одного документа. Он будет понятен для бизнеса, сократит риски совершения ошибок и, как следствие, возникновения дополнительных издержек в виде начисления пеней», — пояснили в Корпорации МСП.

В корпорации добавили, что предлагают таким образом снять дополнительную нагрузку с предпринимателей и перенести на государство обязанность по разнесению платежей по различным налогам и сборам.