Экономика

Минэкономразвития предлагает расширить функционал портала госуслуг

Минэкономразвития России предлагает расширить функционал портала госуслуг, включив, в частности, в перечень оказываемых услуг сведения из реестра микрофинансовых организаций (МФО), сообщила пресс-служба министерства. Проект соответствующего распоряжения правительства внесен на рассмотрение кабмина.

В Минэкономразвития предложили предоставлять гражданам и организациям данные об участниках финансового рынка, выписки из госреестров ломбардов, операторов инвестплатформ и МФО.

Кроме того, в ведомстве предлагают информировать с помощью госуслуг самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке. Сейчас, чтобы получить такие сведения, гражданам и компаниям приходится обращаться лично, пишет РИА Новости.

Как полагают в Минэкономразвития, нововведения позволят получать пользователям госуслуг необходимую информацию «в один клик без лишних походов в органы власти и затрат времени».

В конце февраля на «Госуслугах» стали доступны справки о наборе социальных услуг, а также о размере пенсий и иных выплатах. В Минтруда тогда отметили, что до конца 2021 года на портале станут доступны все услуги и сервисы, которыми можно воспользоваться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.