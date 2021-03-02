Экономика

Более 1500 недействующих ИП исключили из госреестра в Псковской области с 1 сентября

Более 1500 недействующих ИП исключены из ЕГРИП в Псковской области с 1 сентября. Как напомнили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, начиная с 1 сентября 2020 года, индивидуальные предприниматели, которые фактически не ведут деятельность, признаются регистрирующим органом недействующими и исключаются из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Такое решение принимается в соответствии с вступившими в силу изменениями в федеральный закон №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно данным поправкам, ИП признается фактически прекратившим свою деятельность, если к моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения одновременно соблюдаются следующие условия:

истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента и индивидуальный предприниматель в течение последних 15 месяцев не представлял налоговую отчетность;

за индивидуальным предпринимателем числится недоимка и задолженность в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

«Соответствующее решение регистрирующий орган перед исключением ИП из ЕГРИП публикует в журнале "Вестник государственной регистрации", - отметил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Александр Милянтей. – Хочу обратить особое внимание на тот факт, что после исключения из ЕГРИП гражданин не сможет заниматься предпринимательской деятельностью в качестве ИП в течение 3 лет. Кроме того, исключение из реестра не освобождает теперь уже бывшего ИП от уплаты всех накопившихся задолженностей по налогам и сборам и задолженности по пеням и штрафам» .

За период действия данной нормы законодательства из ЕГРИП исключено 1590 недействующих ИП, зарегистрированных на территории Псковской области.