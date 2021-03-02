Экономика

Более 17,5 млрд рублей инвестирует в развитие технологий банк «Открытие»

Банк «Открытие» значительно ускорит выпуск новых продуктов для клиентов и увеличит штат ИТ-разработчиков. Объем инвестиций в развитие технологий в текущем году станет рекордным для банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

По словам президента-председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, с 2018 по 2020 год банк «Открытие» провел крупнейшую в России трансформацию ИТ-ландшафта, состоявшего из 546 систем 14 объединенных российских банков. Банк вывел из эксплуатации нецелевые системы, тем самым снизив расходы на их поддержку, создал базовые технологии для всех клиентских сегментов и продуктов, отладил все необходимые кредитные конвейеры, системы аналитической поддержки работы с клиентами, системы управления продажами. Инвестиции банка в развитие технологий за последние три года составили 43 млрд рублей.

Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию бизнеса банка «Открытие». В текущем году банк увеличит штат IT-разработчиков на 1000 человек и перейдет в технологиях к микросервисной модели поддержки бизнеса c целью увеличения скорости выпуска новых продуктов и услуг для клиентов. В планах банка на 2021 год развитие фронтального решения, системы Smart IVR и чат-ботов, продуктов и кредитных конвейеров в малом и корпоративном бизнесах, Digital каналов и многие другие проекты.

Банк уже начал формировать дополнительный штат кросс-функциональных команд, которые будут работать в трайбах и иметь индивидуальные KPI и срочные цели по дополнительному чистому операционному доходу.

Банк планирует развивать собственные цифровые таланты и привлекать с рынка экспертов и одаренную молодежь. Для этого группа «Открытие» создала собственную кафедру на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Опираясь на инновации и новые потребности рынка, банк продолжит решать и классические IT-задачи, которые остаются в будущей стратегии. Все должно работать безотказно, быстро, качественно.

Финальным аккордом трансформации в этом году станет централизация центров обработки данных на двух целевых площадках (ранее было 30 площадок). Во 2 квартале текущего года начнет функционировать ЦОД банка «Открытие» на Окской, 13, который объединит все серверное и телекоммуникационное оборудование. Таким образом, повысятся надежность, доступность и удобство эксплуатации ИТ систем, будут оптимизированы занимаемые площади.

Еще одним популярным и важным направлением оптимизации бизнес-задач в банке станет роботизация. В 2020 году сотрудники банка запустили около 100 роботов разного уровня сложности, оптимизирующих рутинные процессы в операционном департаменте. Роботы сократили время совершения разных рутинных операций на 60-100%. В этом году роботов планируют использовать все подразделения банка.

Многие новые комплексы и системы банка стали для рынка революционными, отметили в пресс-службе банка. В минувшем году банк «Открытие» получил сразу три знаковые награды в сфере ИТ: Единое фронтальное решение признано лучшей цифровой платформой в розничном банке, «Комплекс превентивного мониторинга» для выявления мошеннических схем стал проектом года Global CIO, а интернет-банк занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2020 от Markswebb.