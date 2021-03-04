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Экономика

Выжить между рыбой и кальсонами

04.03.2021 16:27|ПсковКомментариев: 0

Устраиваться на «нормальную» работу вынуждены псковские мастера ручного творчества из-за резкого падения доходов. Недошитые куклы, недоклеенные альбомы, заготовки для мыла и выкройки кожаных кошельков убраны в дальний ящик. Можно было бы сослаться на пандемию, отменившую праздники, где происходили основные продажи. Но перед глазами маячит пример Петербурга, где ярмарки хенд-мейда все это время процветают. Несколько псковских мастеров туда ездят, но по карману такие поездки далеко не всем. Дома весь коронавирусный год помощи не было никакой и только недавно прозвучало что-то похожее на обещания - пока все в будущем времени и без конкретики. Мы узнали, как выживают мастера и какой ждут поддержки.

 

Фото Вадима Боченкова.

Рынок труда вместо ярмарки мастеров

Людмила Игнатьева в апреле прошлого года устроилась в продуктовый магазин. До этого ее кормила текстильная игрушка, а трудовая книжка лежала на полке с 2012 года.

«Как начали отменять мероприятия, поняла, что все, крах - не станет дохода, не на что будет кормить семью. Многие мастера, с которыми я общаюсь, уходят из творческой деятельности, ищут работу, - делится она своими наблюдениями. - До пандемии основной доход шел с продаж на фестивалях и праздниках. Есть несколько точек, куда можно сдать изделия, но много там не продашь, да и часть прибыли заберет себе магазин. С этих денег не проживешь. Главная проблема, что нет в Пскове места, куда в выходной день пришел бы мастер, разложил бы свои изделия. И все бы знали, что такое место существует».

Как существует такое место в Питере, где в выходные работают сразу несколько площадок. На очередную торговую сессию в конце марта собирается небольшая группа псковских мастеров. Мыловар Наталья Петрова трижды с сентября прошлого года уже паковала свои изделия и садилась на «Ласточку». Признает, что удовольствие недешевое, за одну поездку тысяч десять выложишь: дорога туда-обратно и по Питеру, ночлег, взнос за участие, питание. Не каждый мастер готов так вложиться, у иных эта сумма - весь доход от участия в ярмарке.

«Ездить вынуждены, выхода нет. Торговля ведется, как сейчас принято говорить, «с соблюдением всех мер», - рассказывает Наталья Петрова о поездках в Северную столицу. - Столы на расстоянии полутора метров, проверка температуры у каждого посетителя, бесплатные маски, повсюду дозаторы с санитайзером. В течение дня сканируют обстановку тепловизором. Каждому мастеру выдан график санитарной обработки поверхностей на своем месте - раз в час. Покупателей просят обработать руки перед тем, как потрогать любую вещь. Все в масочках, никто не выделывается».

Фото Вадима Боченкова.

Ее коллега Ирина Степанова недоумевает, почему подобные ярмарки все еще не организованы в Пскове: «У нас же люди ходят в продуктовый магазин, ярмарка - такой же магазин».

До пандемии Ирина едва ли не каждые выходные продавала свои блокноты и альбомы в технике скрапбукинг в Пскове и по районам, ездила даже на «Славянский базар» в Витебск. Сейчас немного приносят продажи в интернете, не забывают старые клиенты, но доходы упали ощутимо. Говорит, хорошо, что есть пенсия, но вот другим мастерам приходится выходить на рынок труда. По сути, они в состоянии кормить себя сами при минимальной организационной поддержке, но вынуждены занимать чужие рабочие места.

Логотипом вам поможем

Пока меры поддержки мастеров в Пскове выглядят, как эпизодические всполохи. Была ярмарка выходного дня на улице Пушкина, где ремесленники могли бесплатно разложить свой товар по-соседству с овощами или за 300 рублей встать в домике Театрально-концертной дирекции. Но торговлю перенесли на Центральный рынок, не стало даже этого.

«Для мастеров там место выделено в закутке, - описывает ситуацию еще одна мастерица Юлия Григорьева, - выручки нет совсем, торговать там бессмысленно. Перед новым годом была ярмарка на улице Пушкина, мы стояли между рыбой и кальсонами. Должны были в конце февраля проводить ярмарку на мероприятии «Дорогою добра», но его не разрешил Роспотребнадзор, все перенеслось в интернет».

Фото из личного архива Юлии Григорьевой.

Еще один всполох - ярмарка мастеров «ART-ель». Сначала ее проводили в торговых центрах перед новым годом, потом стали устраивать еще и перед гендерными праздниками. Создавала ее талантливый организатор Ольга Банникова, работавшая тогда в областном комитете по культуре. В какой-то момент вместе с ней ярмарка перекочевала под крыло государственной медийной структуры, а комитет по культуре остался при ярмарке только в виде плашки на афишах. Можно было, ничего не делая, ставить галочки в нужных отчетах - удобно.

Но потом тема перестала быть интересной новым организаторам. Год назад ярмарка прекратила свое существование. Перед самыми жесткими прошлогодними весенними ограничениями мастеров уже не собирали. Им остались только теплые воспоминания о масштабных продажах. Зато в этом году Ольга Банникова со товарищи выиграла президентский грант на праздник псковского пирога, он пройдет 15 мая. Этот акт уже из другой оперы, зато многое говорит о способностях команды Жанны Малышевой, членам которой бедами мастеров положено вдохновляться по долгу службы. Казалось бы, в пандемию не нужно проводить массовые мероприятия, из-за чего освободилась бездна рабочих часов на решение подобных проблем. Однако не стало в госорганах человека, готового взять на себя хлопоты - никто и не шевелится.

2300 мастеров-рукодельников живут в Псковской области по данным регионального комитета по культуре.

Спохватились только через год. Ну хоть так. Как раз вчера, 3 марта, комитет по культуре собирал мастеров. Они характеризуют встречу как «кучу потраченного времени». Разные официальные структуры рассказывали о своем существовании («годами одно и то же по кругу, только лица меняются», цитата от мастеров). Не обошли вниманием нюансы регистрации самозанятых. Шла речь о разработанном в университете по какому-то гранту логотипе для псковских ремесленных изделий (сколько их уже было, логотипов этих, не сосчитать, вот уж поддержка - так поддержка). О сразу двух интернет-площадках для продажи изделий псковских мастеров - обе в разработке тоже по грантам. О грядущем открытии Дома ремесел в Порхове (известный туристический центр) и Информационном туристском центре в Пскове, где можно будет продавать изделия. То есть какое-то шевеление идет, но главный вопрос с постоянной ярмаркой на хорошем месте остается без решения. В конце встречи мастера все же смогли его поднять и рассказать о сложившейся в отрасли катастрофической ситуации. Услышали: «Будем решать». Конкретики ноль, все в будущем времени, а прибыльный в прошлые годы праздник 8 марта плавно проплывает мимо.

Фото Вадима Боченкова.

Мастера говорят о двух главных проблемах. Нет конкретного места, куда всегда можно принести свои работы. И кивают на другие города, где созданы улицы и площади мастеров. Могла бы такой стать пешеходная часть улицы Пушкина, но там пусто. Также они хотели бы видеть календарь по ярмаркам с контактами конкретного ответственного лица. Не календарь событийного туризма, а именно список мероприятий, куда можно прийти со своим столиком, будь это большой городской праздник или чисто ремесленный фестиваль. Такие календари они тоже видели в других регионах. А у нас даже опытные творцы заявляют, что о полезных событиях узнают, зачастую, в последний момент. Новичку в этом вообще разобраться непросто. Вагон и тележка разных ведомств, а концов не найти. О чем говорить, если на собрании комитет по культуре сказал мастерам, что торговли на Масленицу не будет, а городские «Парки и ярмарки» в тот же день вывесили в соцсетях объявление о приеме заявок на масленичные продажи.

Если в ближайшее время ничего не изменится, регистрировать в налоговой будет некого.

Юлия Магера

Теги: #ярмарка #мастера #ремесленники
Источник: Псковская Лента Новостей
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