Экономика

ПСБ предлагает электронные решения для бизнеса

Сегодня банковские гарантии необходимы малому и среднему бизнесу при работе с государственными и другими заказчиками. На рынке стала доступна электронная банковская гарантия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПСБ.

Участники государственных закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ (615-пп) могут обеспечить заявку электронной банковской гарантии на исполнение контракта, участие в тендере и гарантийные обязательства. Такой продукт доступен в ПСБ, теперь его можно оформить и дистанционно.

Срок рассмотрения заявки составляет от 5 минут на лимиты до 1 млн рублей и от 30 минут - до 150 млн рублей после предоставления пакета документов.

Если клиенту требуется сумма до 10 млн рублей, то можно оформить электронную банковскую гарантию без предоставления финансовой отчетности. Такая процедура рассмотрения упрощает работу предпринимателей, особенно тех, кто находится на УСН.

Для компаний из сектора медицины ПСБ готов открыть лимит по специальным тарифам.

Чтобы получить гарантию банка, нужно обратиться в любое отделение ПСБ, либо оформить заявку на сайте, после чего специалист свяжется с заявителем в течение дня.

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь.

Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.