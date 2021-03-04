Экономика

Более трети предпринимателей-клиентов Сбербанка по северо-западу — женщины

Накануне 8 Марта Северо-Западный банк ПАО Сбербанк выяснил, что почти 40% его клиентов малого и микробизнеса — женщины. Это более 57 тысяч предпринимательниц по всему Северо-Западному федеральному округу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Чаще всего на северо-западе женщины открывают бизнес в сфере торговли, услуг, операций с недвижимым имуществом, здравоохранении и образовании. При этом большинство активно использует цифровые сервисы и инструменты для развития своего дела.

«В преддверии Международного женского дня мы особенно хотим выразить слова восхищения не только красотой прекрасной половины человечества, но и силой духа, деловыми качествами и умением вести бизнес. Ну а Сбер всегда рад оказать поддержку предпринимательским инициативам и предложить не только финансовые, но и сопутствующие сервисы для покорения новых высот», - обратился к клиентам председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

По заказу СберБизнес и Visa аналитическим центром НАФИ в феврале провели федеральное исследование, согласно которому почти половина предпринимательниц, которые перевели бизнес в онлайн, увеличили объемы продаж в интернете во время пандемии, 40% запустили собственный сайт, а 69% начали рекламировать и реализовывать товары с помощью социальных сетей.

Самым популярным цифровым сервисом для управления финансами среди предпринимательниц стал интернет-банкинг: его использует 73% опрошенных. К наиболее востребованным онлайн-сервисам участницы исследования также отнесли бизнес-карты (51%) и услуги по ведению бухгалтерии онлайн (48%).

Подробнее о результатах исследования и совместной кампании в поддержку женского предпринимательства «Бизнес-первенство» от Сбербанка и Visa можно узнать по ссылке.